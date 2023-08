Brasile: Onu esprime preoccupazione per alta letalità operazioni di polizia San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 luglio, due giorni prima dell'inizio dell'operazione, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva pubblicato un rapporto sul Brasile elencando le principali preoccupazioni, raccomandazioni e aspetti positivi riguardanti l'attuazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici nel Paese. Tra i punti salienti veniva denunciato "l'uso eccessivo della forza e le esecuzioni extragiudiziali da parte delle forze dell'ordine". "Il Comitato è preoccupato per il profilo razziale delle vittime la dilagante impunità per l'uso eccessivo della forza e le esecuzioni extragiudiziali da parte delle forze dell'ordine". Per questo l'Unhchr esorta il Brasile a raddoppiare gli sforzi per indagare su tutte le accuse, perseguire gli autori e risarcire le vittime, compresi i casi relativi alle operazioni nelle favelas del Complexo da Marè, Jacarezinho e Vila Cruzeiro di Rio de Janeiro. Oggi un'altra operazione delle polizie militare e civile di Rio si è conclusa con la morte di 10 persone. (Brb)