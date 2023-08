Maltempo: aperta inchiesta su volo Milano-New York investito da grandinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), dopo aver effettuato, con la collaborazione del personale tecnico della relativa compagnia aerea, un approfondito ed esteso esame dei danni riportati dal Boeing 767-300ER marche di identificazione N189DN, ha deciso di aprire una inchiesta di sicurezza, classificando l’evento come incidente. Al riguardo, si ricorda che l’aeromobile in questione, decollato il 24 luglio scorso dall’aeroporto di Milano Malpensa alla volta del "JFK" di New York, poco dopo la partenza era stato investito da una violenta grandinata, a seguito della quale l’equipaggio decideva di dirigersi, in emergenza, verso l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove atterrava senza ulteriori problemi. E' quanto riferisce la stessa Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. (Rin)