Niger: leader golpista Tchiani, "non ci piegheremo alle minacce"

- Il leader della giunta golpista che la scorsa settimana è salita al potere in Niger, Abdourahamane Tiani, ha rifiutato le sanzioni internazionali, giurando di non piegarsi alle "minacce". In un discorso trasmesso questa sera in diretta televisiva, Tchiani ha affermato che i cittadini francesi non hanno motivo di lasciare il Paese poiché non sono mai stati sottoposti "alla minima minaccia". "Le settimane e i mesi a venire saranno sicuramente difficili per il nostro Paese. Chi ci si oppone non ha limiti quando si tratta di difendere i propri interessi egoistici. Si fermerà solo di fronte alla ferma determinazione del popolo nigerino", ha aggiunto il leader golpista. (Res)