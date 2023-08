Difesa: segretario Usa sente omologo del Kuwait, focus su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Kuwait, Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad Al Sabah, a cui ha ribadito la “partnership strategica” che i due Paesi hanno nel campo della sicurezza. Austin, riferisce una nota, ha anche fatto le sue condoglianze al popolo del Kuwait, in occasione del 33mo anniversario dall’invasione del Paese da parte dell’Iraq, il 2 agosto del 1990. Il segretario, infine, ha ringraziato la controparte “per l’ospitalità offerta alle truppe statunitensi” di stanza nel Paese, elogiando il Kuwait per “il suo importante lavoro a tutela della stabilità e della sicurezza regionale”. (Was)