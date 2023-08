Brasile-Indonesia: Widodo conferma presenza a riunione Paesi Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia invierà un suo rappresentante per partecipare alla IV Riunione dei presidenti degli Stati parte del Trattato di cooperazione amazzonica, che si svolgerà a Belem, nello stato brasiliano di Parà, i prossimi 8 e 9 agosto. Lo ha confermato il presidente indonesiano, Joko Widodo, nel corso di una telefonata con il capo dello stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Ho parlato con il presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo. Ha ringraziato per l'invito al Summit dell'Amazzonia, dove invierà un rappresentante. Oltre agli otto Paesi amazzonici, la presenza di Indonesia, Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo, Paesi con foreste tropicali, è fondamentale per un'alleanza per lo sviluppo sostenibile", ha affermato Lula in una pubblicazione su Twitter. Il vertice intende definire politiche e strategie per lo sviluppo sostenibile della regione. Per Lula serve una politica unitaria per i Paesi della regione amazzonica che coinvolga anche le popolazioni indigene, per evitare la deforestazione nell'area e, allo stesso tempo, garantire la sopravvivenza dei 28 milioni di persone che vi abitano. Il capo dello stato ha anche difeso la discussione di una posizione comune da assumere alla prossima Conferenza delle Nazioni unite sul clima (Cop30) in programma negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre.(Brb)