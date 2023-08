Usa: concluse ispezioni al Senato dopo segnalazione sparatoria, per la polizia nessuna minaccia in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Congresso non ha riscontrato alcuna minaccia durante le ispezioni effettuate a seguito della segnalazione di una sparatoria al Senato. In un messaggio pubblicato su Twitter, le forze dell’ordine hanno comunicato che si stanno preparando a riaprire l’accesso agli edifici, inizialmente bloccato per consentire le ispezioni. La polizia ha diramato l’allarme nel primo pomeriggio, dopo una segnalazione al numero telefonico di emergenza 911 su una presunta sparatoria al Senato, chiedendo ai presenti di rimanere all’interno per consentire i dovuti controlli negli edifici e nell’area circostante. Non sono stati confermati colpi di arma da fuoco, né feriti. “Allo stato attuale, non sono presenti minacce”, si legge nel messaggio. (Was)