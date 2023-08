Brasile: Lula critica l'Fmi, non ha pazienza con l'Argentina e tenta di "affondare" i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) non mostra "pazienza" con l'Argentina mantenendo una "spada" sulla testa di Alberto Fernandez e mostra di lavorare per "affondare" i Paesi. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio da Silva, nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo presidenziale di Planalto. "Sono molto preoccupato di vedere un paese così importante come l'Argentina trovarsi nella situazione economica in cui si trova oggi. Il Fondo monetario dovrebbe avere un po' più di pazienza con l'Argentina perché conosce la situazione di siccità nel Paese e non dovrebbe mantenere una spada sul capo del presidente Alberto Fernandez", ha detto. (segue) (Brb)