Usa: polizia indaga dopo segnalazione di sparatoria al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Congresso ha diramato un allarme in cui avvisa tutti i presenti al Senato di rimanere all’interno degli edifici, dopo che è stata denunciata una “possibile sparatoria in corso”. Le forze dell’ordine hanno precisato che sono in corso le ricerche “all’interno e nei pressi” degli uffici del Senato, dopo una “segnalazione preoccupante sul numero telefonico di emergenza 911”. Al momento, è stato precisato, non sono stati confermati colpi di arma da fuoco. Deputati e senatori, inoltre, non si trovano a Washington, essendo il Congresso in recesso per la pausa estiva. (Was)