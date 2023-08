Libia: inviato Onu Bathily su leggi elettorali, possibili conflitti politici a causa di alcune proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha affermato che alcune delle disposizioni proposte nei due disegni di legge in materia di elezioni potrebbero creare “dei conflitti politici”. In un’intervista all’emittente televisiva “Al-Jazeera”, Bathily ha osservato al tempo stesso che i testi presentati dal comitato 6+6 potrebbero essere “un passo avanti”. Secondo l’inviato Onu, è “importante risolvere la questione dell'esistenza di due governi” in Libia, in riferimento al governo di unità nazionale guidato da Abdul Hamid al-Dabaiba e al governo designato dalla Camera dei Rappresentanti guidato da Oussama Hammad.(Lib)