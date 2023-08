Usa: Ad di JpMorgan Chase, decisione di Fitch sul rating è ridicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di JpMorgan Chase, Jamie Dimon, ha criticato aspramente la revisione al ribasso del rating degli Stati Uniti da parte dell’agenzia internazionale Fitch, definendola “una decisione ridicola”. Durante una intervista con l’emittente “Cnbc”, l’amministratore delegato della più grande banca al mondo ha anche sottolineato che la misura “non importa granché: sono i mercati a determinare gli oneri finanziari, e non il rating delle agenzie”. Nonostante ciò, ha continuato, il fatto che “Paesi come il Canada” abbiano una valutazione più elevata degli Stati Uniti è “ridicolo, essendo dipendenti dalla stabilità garantita dagli Usa”. Nella giornata di ieri, Fitch ha rivisto al ribasso il rating degli Stati Uniti, modificandolo da AAA (il massimo) ad AA+. (Was)