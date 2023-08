Venezuela: Piattaforma unitaria mette a disposizione volontari per organizzazione primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma unitaria democratica del Venezuela metterà a disposizione 50 mila volontari per “la logistica” dell’organizzazione delle primarie dell’opposizione che si terranno a ottobre. Lo ha reso noto la stessa piattaforma, che riunisce i principali partiti e movimenti di opposizione a Nicolás Maduro, in riferimento all’appuntamento fissato per scegliere un candidato dell’opposizione da presentare alle prossime presidenziali.(Vec)