Sud Sudan: capo missione Onu, il Paese non è pronto per tenere le elezioni nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Sudan non è ancora pronto per tenere le elezioni generali il prossimo anno. È l'allarme lanciato dal capo della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss), Nicholas Haysom. "L'osservazione sincera e onesta della maggior parte degli analisti, degli osservatori e delle parti interessate è che allo stato attuale il Sud Sudan non è ancora pronto per le elezioni, ma che le elezioni possano tenersi nei tempi previsti se c'è un'adeguata volontà politica, un approccio pratico agli accordi e risorse commisurate per raggiungere i parametri di riferimento e la tabella di marcia", ha dichiarato Haysom nl corso di una conferenza stampa tenuta a Giuba. "Non credo che le elezioni avranno l'effetto che dovrebbero avere se non sono trasparenti, se non sono libere e non sono eque. Quindi, semplicemente, forniranno una base per ulteriori conflitti. È davvero importante stabilire basi adeguate per le elezioni”, ha aggiunto. Le elezioni, previste per dicembre 2024, saranno le primi nel Paese che si è separato dal Sudan 12 anni fa. Una brutale guerra civile e un vacillante processo di pace hanno ritardato a lungo il processo elettorale.(Res)