Brasile: Lula critica l'Fmi, non ha pazienza con l'Argentina e tenta di "affondare" i Paesi (2)

- Nella valutazione del capo dello stato, l'Fmi mostra di lavorare spesso per "affondare" i paesi. "Penso che la Nuova banca di sviluppo (Ndb) dei Paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) debba essere più efficace e più generosa dell'Fmi. Cioè, una banca esiste per aiutare a salvare il paese e non per aiutare ad affondare il paese, che è ciò che fa molte volte l'Fmi", ha aggiunto. In merito Lula ha detto di aver fatto "tutto quello che poteva fare" per l'Argentina, anche parlando con il presidente della Cina, Xi Jinping, e con l'ex presidente Dilma Rousseff, che ha recentemente assunto la presidenza della Ndb. (Brb)