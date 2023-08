© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto Parco solare Le Torri che sarà realizzato a Tor Bella Monaca nel Municipio Roma VI.Roma, Palazzo Montecitorio, Sala Stampa - p.za Montecitorio, 1 (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al Commissario Unico alle Bonifiche Gen. Giuseppe Vadalà presenta i bandi di gara per la messa in sicurezza del sito di Malagrotta. Intervengono il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.Roma, Campidoglio, Sala delle Bandiere (ore 14)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla conferenza stampa, tenuta dal Commissario Unico alle Bonifiche Gen. Giuseppe Vadalà e dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di presentazione dei bandi di gara per la messa in sicurezza del sito di Malagrotta.Roma, Campidoglio, Sala delle Bandiere (ore 14) (segue) (Rer)