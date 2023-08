Bielorussia: ministero Esteri, Polonia non usi "pretesti" per poter militarizzare il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia “non utilizzi” le accuse alla Bielorussia di violazione dello spazio aereo come “pretesto” per militarizzare il confine. E’ quanto contiene una nota diramata dal ministero degli Esteri bielorusso. Nello stesso comunicato Minsk esorta Varsavia “a non aggravare la situazione” accusando la Bielorussia di violare il confine con elicotteri militari. Il dicastero di Minsk ha precisato inoltre che oggi è stato convocato l'incaricato d'affari della Polonia in Bielorussia, Martin Wojciechowski. "Il diplomatico è stato informato che le frettolose dichiarazioni di funzionari polacchi sulla violazione dello spazio aereo della Polonia da parte di due elicotteri bielorussi il primo agosto non sono state confermate dai risultati di un controllo completo condotto dalla parte bielorussa", prosegue il comunicato stampa. Nella giornata di ieri il ministero degli Esteri polacco ha reso noto che due elicotteri bielorussi hanno violato lo spazio aereo del Paese. Successivamente il ministero della Difesa polacco ha disposto un aumento del numero delle truppe al confine con la Bielorussia.(Rum)