Usa: Yellen contesta di nuovo Fitch su rating, economia cresce e dati sono obsoleti

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha continuato il botta e risposta con l’agenzia internazionale Fitch, che ieri ha rivisto al ribasso il rating di credito degli Stati Uniti, modificandolo da AAA (il massimo) ad AA+. Durante un intervento a Washington, l’ex governatrice della Federal Reserve ha ribadito la “robusta performance” registrata dall’economia Usa negli ultimi mesi, sottolineando anche che il tasso di inflazione sta diminuendo, e che la disoccupazione è “ai minimi storici”. La valutazione di Fitch, ha aggiunto, si basa “su dati obsoleti, e non riflette i miglioramenti registrati su una serie di indicatori”. In giornata, dopo le prime contestazioni arrivate ieri dalla Casa Bianca e dal Tesoro, un analista dell’agenzia di rating, Richard Francis, ha affermato sulla “Cnn” che “i numeri parlano da soli”. (Was)