Niger: Banca mondiale sospende i finanziamenti, restano in vigore gli aiuti al settore privato

- La Banca mondiale ha deciso di sospendere i finanziamenti programmati per il Niger, ad eccezione degli aiuti destinati al settore privato. Lo ha reso noto l’istituto internazionale attraverso una nota. "La Banca mondiale ritiene che la pace, la stabilità e lo Stato di diritto siano fondamentali per costruire un mondo libero dalla povertà su un pianeta vivibile. Siamo allarmati dai tentativi di rovesciare il governo democraticamente eletto in Niger”, si legge nel comunicato. “La Banca mondiale ha sospeso i pagamenti su tutte le operazioni fino a nuovo avviso, ad eccezione delle partnership con il settore privato, che continueranno con cautela", conclude la nota precisando infine che l’istituto internazionale “intende monitorare da vicino l'evolversi della situazione” nel Paese africano.(Res)