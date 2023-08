Usa: segnalazione sparatoria al Senato, polizia ha ispezionato tutti gli edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Congresso ha ispezionato tutti gli edifici dove hanno sede gli uffici del Senato Usa, dopo aver diramato un allarme e chiesto ai presenti di non uscire all’esterno dopo una segnalazione relativa ad una sparatoria. Nel breve messaggio pubblicato su Twitter, le forze dell’ordine non hanno aggiunto altri dettagli. L’allarme è scattato dopo una “telefonata preoccupante” al numero di emergenza 911, a seguito della quale è stato chiesto ai presenti di rimanere all’interno degli edifici mentre la polizia ispezionava la struttura e l’area circostante. Allo stato attuale, non è stata confermata l’esplosione di colpi di arma da fuoco. Deputati e senatori, inoltre, non si trovano a Washington, perché il Congresso è attualmente in recesso per la pausa estiva. (Was)