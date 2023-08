Tim: da inizio anno completate attività di rifinanziamento per oltre 3 miliardi di euro, forte crescita per Brasil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio anno Tim ha completato con successo attività di rifinanziamento per un importo complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la relazione finanziaria al 30 giugno 2023. Tim Brasil prosegue nel proprio percorso di forte crescita dei ricavi (+9,2 per cento su base annua) e dell’Ebitda (+17,3 per cento su base annua) nel trimestre. (Rin)