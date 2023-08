Polonia-Ucraina: ministero Esteri di Varsavia, da Kiev ci aspettiamo rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia si aspetta che l'Ucraina rispetti i suoi interessi nazionali, anche nel settore dell’agricoltura. E’ quanto precisato in una nota dal ministero degli Esteri dopo che è stato convocato presso il dicastero l'incaricato d'affari dell'Ucraina. "La parte polacca vuole buone relazioni con l'Ucraina. Dovrebbero essere basate sul rispetto reciproco e sulla comprensione degli interessi nazionali", si legge nel comunicato. Come sottolinea ancora il ministero polacco, "tra partner dovrebbero essere evitate parole e azioni che danneggiano i buoni rapporti". La Polonia, in particolare, "si aspetta la disponibilità dell'Ucraina a tenere conto della posizione polacca, anche sulla protezione dell'agricoltura nazionale, ma anche su altre questioni". "Questa posizione è stata trasmessa oggi all'incaricato d'affari dell'Ucraina a Varsavia", conclude il comunicato del dicastero. In precedenza il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, aveva affermato in un’intervista televisiva che le relazioni tra Polonia e Ucraina “sono peggiorate”. (segue) (Vap)