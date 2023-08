Polonia-Ucraina: ministero Esteri di Varsavia, da Kiev ci aspettiamo rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della convocazione dell’ambasciatore polacco in Ucraina, Bartosz Cichocki, da parte del ministero degli Esteri di Kiev, il vice ambasciatore ucraino in Polonia è stato convocato dal ministero degli Esteri di Varsavia. “Il colloquio sarà molto onesto e specifico. Faremo le nostre valutazioni sullo stato delle relazioni tra i due Paesi, che a causa di alcune recenti dichiarazioni di rappresentanti ucraini non sono delle migliori. Nessuno lo nasconde”, aveva affermato Jablonski. Secondo il viceministro polacco, sono “molti i temi sui quali Polonia e Ucraina non concordano”. “Siamo guidati da una politica di interesse nazionale. Sosteniamo l’Ucraina nella misura in cui è nell’interesse nazionale polacco. È sempre stato così e sempre sarà così”, aveva aggiunto Jablonski. L’Ucraina aveva convocato il rappresentante polacco a Kiev a seguito di un’affermazione del segretario di Stato presso la cancelleria del presidente della Polonia, Marcin Przydacz. “L’Ucraina dovrebbe iniziare ad apprezzare ciò che la Polonia sta facendo per lei“, aveva detto in un’intervista commentando così i malumori di Kiev per la decisione di Varsavia di chiedere un’estensione fino a fine anno del blocco delle importazioni di quattro prodotti agricoli ucraini. (Vap)