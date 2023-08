Nato: incontro delegazione parlamentare-capo di Stato maggiore Difesa Cavo Dragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato, onorevole Lorenzo Cesa, ha incontrato il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il 2 agosto 2023. E' quanto si legge in una nota. Al centro del colloquio il rilancio dell'attività della delegazione italiana, da svolgere in sinergia con il governo e con l'intero sistema Paese, al fine di acquisire un peso sempre maggiore in ambito Nato, evidenziando il contributo essenziale dato dall'Italia. Il nostro Paese è infatti il secondo contributore dopo gli Stati Uniti alle operazioni e alle missioni dell'Alleanza. Tra le attività future, lo svolgimento della riunione del gruppo speciale Mediterraneo e Medioriente della Nato PA in Italia anche al fine di richiamare l'attenzione dell'Alleanza sul fianco Sud. Le nuove sfide poste dall'aggressione russa all'Ucraina - prosegue la nota - hanno riflessi importanti nella regione mediterranea, già attraversata da crisi che si ripercuotono sulla stabilità dei paesi dell'Alleanza. Basti pensare alla sicurezza energetica ed alimentare, al ruolo della Cina, all'impatto della disinformazione, o ancora alla necessità di potenziare la protezione delle infrastrutture critiche marittime. (Com)