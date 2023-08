Olimpiadi 2026: Riva, pattinaggio velocità in fiera soluzione ottimale, ma Palasharp sarà riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato fatto un importante passo avanti verso Milano Cortina 2026. La nostra città si conferma sede delle gare di hockey maschile e femminile delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali". Lo afferma in una nota l'assessora allo sport del Comune di Milano, Martina Riva. "Oltre che al PalaItalia Santa Giulia (i cui lavori sono al via) - spiega l'assessora - le competizioni si svolgeranno negli spazi messi a disposizione a Rho Fiera, ove sono già in programma le gare di pattinaggio di velocità. Prenderà di fatto vita un nuovo polo olimpico a Rho Fiera: una soluzione ottimale in termini di efficienza, che ci permette anche di superare le criticità legate all’esponenziale e inaspettato aumento dei costi dell’ex Palasharp, ben il 155 per cento in più, dovuto al rincaro dei materiali causato dalla guerra e dalle note vicende internazionali. Insieme a Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026 e Fiera, abbiamo quindi trovato con tempestività una soluzione valida che ci consentirà di garantire al CIO e agli atleti una sede di gara adeguata, nei giusti tempi, nella nostra città. E questa è una vittoria per Milano". "Ciononostante - prosegue - mi preme sottolineare che l'interesse del Comune alla riqualificazione dell'ex Palasharp resta immutato. Quell’area dovrà comunque essere rinnovata e faremo di tutto per preservare la sua indiscutibile vocazione sportiva, nell’interesse della città e di tutto il quartiere di Lampugnano". "La strada è tracciata. Ora la si percorra con la determinazione, l'entusiasmo e la collaborazione che l'organizzazione di Milano Cortina 2026 sta dimostrando nei fatti di meritare", conclude. (Com)