Vaticano: Papa, nella Chiesa ci si aiuta e ci si sostiene a vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Chiesa ci si aiuta, ci si sostiene a vicenda". E' la raccomandazione di Papa Francesco, parlando nel monastero dos Jerónimos di Lisbona dove ha incontrato vescovi, sacerdoti e laici. "Se non c'è dialogo, corresponsabilità e partecipazione, la Chiesa invecchia - ha osservato il Santo Padre - lo vorrei dire così: mai un Vescovo senza il proprio presbiterio e il Popolo di Dio; mai un prete senza i confratelli; e tutti insieme - sacerdoti, religiose, religiosi e fedeli laici - come Chiesa, mai senza gli altri, senza il mondo". Quindi, il Pontefice ha sottolineato: "Senza mondanità, ma non senza il mondo. Nella Chiesa ci si aiuta, ci si sostiene a vicenda e si è chiamati a diffondere anche fuori un clima di fraternità costruttivo". (Civ)