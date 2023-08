Vaticano: Papa, la Chiesa portoghese sia un porto sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando ai vescovi, sacerdoti e laici nel monastero dos Jerónimos di Lisbona, ha citato lo scrittore portoghese Fernando Pessoa: "Sogniamo la Chiesa portoghese come un 'porto sicuro' per chiunque affronta le traversate, i naufragi e le tempeste della vita!", riprendendo un passo del Libro dell'inquietudine. "A noi, come Chiesa, è affidato il compito di immergerci nelle acque di questo mare calando la rete del Vangelo, senza puntare il dito, ma portando alle persone del nostro tempo una proposta di vita nuova, quella di Gesù: portare l'accoglienza del Vangelo - ha aggiunto Francesco - in una società multiculturale; portare la vicinanza del Padre nelle situazioni di precariato e di povertà che crescono, soprattutto tra i giovani". (Civ)