Fisco: Lorenzin (Pd), governo ha detto solo "no" ai sostegni per i poveri

- "È indicativo che il governo abbia detto 'no' a tutti gli emendamenti a sostegno dei più poveri. Non siamo riusciti a discutere, ad esempio, di Lep, di Mezzogiorno o di fondo di perequazione. E' stato bocciato l'emendamento in cui si chiedeva di non aumentare la pressione fiscale attraverso tributi regionali per coprire trasporto pubblico locale, sanità, istruzione e assistenza sociale. Questo governo si è spinto perfino a bocciare l'emendamento che andava a ribadire un semplice principio costituzionale: tutti i cittadini devo avere accesso alle stesse risorse. È stato infatti bocciato l'emendamento che chiedeva al governo di impegnarsi ad istituire un fondo di perequazione centrale per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni". Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd, che aggiunge: "Questa è una sconfitta per tutto il Paese, perché andrà ad accentuare il divario tra Nord e il Sud, tra aree centrali e aree di montagna. Questo 'no' andrà ad impattare sulla vita di milioni di persone a cui il governo dice di non avere gli stessi diritti degli altri cittadini. Per questo il lavoro sulla delega fiscale è stato, purtroppo, un'occasione persa di rilancio del nostro Paese". (Rin)