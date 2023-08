Camera: Schlein, Fassino ha parlato a titolo personale, noi per salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Fassino "ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del Pd. Noi continuiamo a batterci per il salario minimo". Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in merito all'astensione di Fassino sul voto, oggi, sul Progetto di bilancio per l'anno finanziario 2023 di Montecitorio, con la conferma della stretta sui vitalizi. Il parlamentare aveva sventolato, nell'emiciclo, la sua busta paga, osservando che "l'indennità è di 4.718 euro. Non è certamente - aveva concluso - uno stipendio d'oro". (Rin)