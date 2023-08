Decreto Infrazioni: Pagano (FI), ok a odg per borsa di studio specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno a mia prima firma, sottoscritto convintamente da tutto il gruppo di FI, al decreto numero 69 del 2023, è un grande successo che sana una questione annosa e garantisce finalmente giustizia ed equità a migliaia di medici". Lo dichiara, in una nota, Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della prima commissione Affari costituzionali della Camera. "Si tratta di medici sostanzialmente discriminati - ha affermato Pagano, intervenendo in Aula - ci sono state varie pronunce, da ultima la Corte di Giustizia europea che, nel 2022, ha chiarito la situazione imponendo di fatto all'Italia ad adeguarsi. Con il suo voto di oggi la Camera ha, di fatto, approvato l'impegno del governo a estendere l'applicazione della borsa di studio a tutti quei medici iscritti ai corsi di specializzazione medica dal primo gennaio 1983 al 1990-1991, proprio in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia. Chi si è specializzato in quegli anni è stato sottopagato rispetto a chi si è specializzato successivamente e necessitava di giustizia che, ora, è un fatto".(Com)