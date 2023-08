Decreto Infrazioni: ecco le principali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 175 sì, 42 no e 47 astenuti, il decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tra i principali interventi contenuti nel testo, da segnalare la decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, come l’Ilva di Taranto, dove si limita la produzione fino al completamento di tutti gli interventi di risanamento ambientale, la ridefinizione dei termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, l'introduzione di una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca e la modifica dei criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso di alcune tipologie di beni immobili. Ed ancora, spazio all’istituzione nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di un fondo di 10 milioni di euro, per ciascun anno dal 2023 al 2031, per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi, all’istituzione di un fondo, nello stato di previsione sempre del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per la gestione dei siti afferenti alla rete Natura 2000, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, all’introduzione di modifiche alla legge 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo, con particolare riguardo alla disciplina dei motivi di non esecuzione appunto di un mandato di arresto europeo, alla previsione di modifiche alla legge 1185 del 1967 in materia di rilascio dei passaporti, al fine di superare possibili profili di incompatibilità della disciplina previgente con i principi dell'Unione europea sulla libertà di circolazione, con l’introduzione di una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. (segue) (Rin)