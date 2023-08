Decreto Infrazioni: ecco le principali misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede, poi, l’abrogazione della norma che affida all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) il compito di adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale, l’estensione per l’anno 2023 del riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti (Carta del docente), l’attribuzione della qualifica di "carte valori" agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, le modifiche al decreto legislativo numero 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali e riconoscimenti al personale dell'alta formazione musicale e artistica. "Un provvedimento fondamentale per il nostro Paese che contribuirà alla chiusura di 13 procedure d'infrazione, circa il 15 per cento delle 84 attualmente pendenti. A ciò si aggiunge la soluzione di nove casi di pre-contenzioso e di un caso di aiuto di Stato che, in mancanza di intervento, avrebbero potuto a loro volta comportare l'avvio di altrettante infrazioni", osserva la deputata di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio. (Rin)