Imprese: Banco Bpm, record utile netto nel primo semestre, alzate stime per 2023

- L’utile netto di Banco Bpm nel primo semestre 2023 si attesta a 624 milioni di euro, con una crescita del 77,9 per cento rispetto al primo semestre 2022, registrando il miglior semestre di sempre. È quanto rende noto Banco Bpm, presentando i risultati del gruppo al 30 giugno 2023. Nel corso del primo semestre, in uno scenario macroeconomico più rassicurante sul fronte della crescita rispetto alle previsioni formulate nell’ultima parte del 2022, pur in presenza di elementi di incertezza, lo sforzo commerciale ed organizzativo del gruppo ha fatto registrare una positiva dinamica dei risultati operativi ed un’eccellente redditività. Il margine di interesse evidenzia un’ottima performance e raggiunge il livello più alto mai registrato, risultando pari a 1.553 milioni di euro, con una crescita del 49,4 per cento rispetto al primo semestre 2022 e del 9,0 per cento rispetto al primo trimestre 2023. Il risultato della gestione operativa sale a 1.302 milioni di euro rispetto a 1.016 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, con un incremento del 28,2 per cento. Viene incrementato anche l’obiettivo dell’utile 2023 del gruppo. Il nuovo piano industriale, che sarà presentato entro il quarto trimestre 2023, aggiornerà i target di remunerazione degli azionisti riflettendo i positivi risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale. Nel primo semestre viene inoltre registrata una solida posizione di liquidità, un rafforzamento del business model e continui avanzamenti nell’integrazione delle tematiche Esg. “Con il nuovo piano industriale abbiamo aspettative al rialzo sulla nuova guidance 2024”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nel corso della conference call di presentazione dei risultati. “Non credo che il tema di fusioni e acquisizioni sia sul tavolo in questo momento, almeno non per le banche”, ha aggiunto Castagna, che ha rimarcato l’ottima serie di risultati conseguiti dal gruppo nel primo semestre. (Rin)