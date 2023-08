Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riunirà domani 3 agosto, alle ore 11:30, nell'aula consiliare "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila. I lavori si concentreranno soprattutto sull'esame dei due documenti dedicati alla finanza regionale: il Rendiconto 2022, già passato al vaglio delle Commissioni consiliari e l'assestamento al "Bilancio di Previsione 2023-2025". Oltre alla discussione di alcuni documenti politici fra interrogazioni e interpellanze saranno esaminati i seguenti progetti di legge: "Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 'Istituzione del servizio di psicologia scolastica'"; "Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito"; "Testo unificato dei progetti di legge nn. 318/2023 e 322/2023. Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di 'Francesco Paolo Michetti' a Tocco da Casauria"; "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. 'Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale"; "Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere". (Gru)