Abruzzo: presentata 17esima edizione "Romantica", festival internazionale arte floreale

- Il 12 agosto, dalle 21:30 fino all'alba del giorno dopo, si terrà la 17esima edizione del festival internazionale di arte floreale di "Romantica" nel comune di Bugnara, in provincia dell'Aquila. La presentazione dell'evento è avvenuta all'emiciclo del Consiglio regionale abruzzese, durante una conferenza stampa tenutasi stamane alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, del sindaco, Domenico Taglieri, e dell'assessore alla Cultura, Antonietta Pace. Il festival internazionale di arte floreale che si tiene annualmente, è diventato un punto di riferimento nel panorama florovivaistico internazionale. L'evento non si limita solo all'arte floreale, ma offre un programma ricco di intrattenimento, che include esibizioni di artisti musicali e dj set. Il vicepresidente ha voluto sottolineare come il Consiglio regionale sostenga "con entusiasmo questa iniziativa. Abbiamo sempre creduto nella forza del turismo e della cultura come mezzi per promuovere il nostro territorio, farlo conoscere a livello nazionale ed internazionale e valorizzarne le bellezze naturali e storiche. La presenza di delegazioni di fioristi provenienti da varie parti del mondo è una testimonianza tangibile dell'internazionalità di questa manifestazione. È con orgoglio che, a nome del Consiglio regionale, ribadisco il nostro pieno sostegno a tutte le iniziative volte a promuovere la cultura e l'arte nel nostro territorio. Continueremo a lavorare con impegno per preservare e diffondere la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Regione". (segue) (Gru)