Abruzzo: presentata 17esima edizione "Romantica", festival internazionale arte floreale (2)

- Il sindaco del centro peligno, Domenico Taglieri, ha invece voluto ringraziare quanti si sono adoperati per la realizzazione di questa iniziativa: "Voglio ricordare la presenza nel nostro comune della European athenaeum of floral art (Eafa), una scuola di commercio di importanza internazionale che opera nel settore dell'arte floreale e del florovivaismo, senza la quale il festival non sarebbe possibile. La presenza dell'Eafa nel nostro comune è un vero e proprio gioiello che contribuisce a rendere Bugnara un punto di riferimento nel panorama dell'arte floreale a livello europeo e mondiale. Questa scuola rappresenta un'eccellenza nel settore e il suo operato è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il festival 'Bugnara romantica' rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere e valorizzare l'importante lavoro svolto dall'Eafa e per promuovere i nostri fioristi e artisti floreali a livello internazionale. La sinergia tra il festival e la scuola crea un ambiente unico in cui la creatività e la bellezza si fondono". (Gru)