Turismo: Zucconi (Fd’I), da Conte solo polemiche sterili, al ministero riorganizzazione per dare risposte a comparto

- Ci sorprende la critica di Giuseppe Conte sulla riorganizzazione del ministero del Turismo. Lo scrive in una nota il Segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Parliamo, infatti, di un ministero che sappiamo essere al centro delle politiche Meloni non solo per la sua complessità ma perché rappresenta un asset trainante per la nostra economia. Ricordiamo che il 13 per cento del Pil della Nazione proviene proprio dal Turismo e non deve sorprendere che dopo due anni dalla sua istituzione, al ministero ci sia bisogno di una riorganizzazione più ampia e strutturale”, sottolinea Zucconi, che conclude: “La nostra intenzione è quella di riuscire a dare più giuste e dovute risposte all’intero comparto che negli anni cresce sempre di più diventando colonna portante dell’intera Italia”. (Rin)