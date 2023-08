Usa: Obama preoccupato per campagna elettorale di Trump, sarà un candidato formidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha espresso una serie di preoccupazioni relativamente alla campagna elettorale di Donald Trump, durante un pranzo privato avuto lo scorso giugno alla Casa Bianca insieme al presidente Joe Biden. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che Obama avrebbe affermato che Trump sarà “un candidato formidabile, più di quanto ci si aspetta”, a causa del crescente sostegno nei suoi confronti, di un “contesto mediatico favorevole ai conservatori” e della “polarizzazione” che sta interessando il Paese. Durante il pranzo, Obama si sarebbe anche impegnato a fare “tutto il possibile” per garantire la rielezione di Biden, la cui performance nei sondaggi è ancora insoddisfacente, seppure in miglioramento. In particolare, secondo le fonti, Obama si sarebbe detto preoccupato per l’influenza di Trump all’interno del Partito repubblicano. Stando ad un sondaggio recentemente pubblicato dal “New York Times”, l’ex presidente conserva un vantaggio formidabile nei confronti dei suoi concorrenti, in vista delle primarie repubblicane per le elezioni del 2024. (Was)