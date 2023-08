Tim: nel secondo trimestre torna segno positivo nel mercato domestico dopo 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre torna il segno positivo per Tim nel mercato domestico per la prima volta dopo cinque anni: i ricavi totali aumentano dello 0,6 per cento su base annua a 2,9 miliardi di euro e l’Ebitda organico è in crescita dello 0,5 per cento su base annua a 1,1 miliardi di euro. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la relazione finanziaria al 30 giugno 2023. Sempre sul domestico proseguono le attività di transformation, focalizzazione sui costi e revisione dei business model, alla luce dello sfidante contesto industriale e finanziario. (Rin)