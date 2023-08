Canada: premier Trudeau annuncia il divorzio dalla moglie dopo 18 anni di matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato la separazione dalla moglie Sophie dopo 18 anni di matrimonio. In una breve nota pubblicata su Instagram, il premier ha affermato che “a seguito di attente e difficili valutazioni”, la coppia ha deciso di divorziare. “Rimaniamo una famiglia, con grande amore e rispetto reciproco e per tutto quello che abbiamo costruito negli anni”, ha detto Trudeau, nel posto condiviso anche dal profilo della moglie. Il premier ha anche chiesto ai cittadini di rispettare la sua privacy, tutelando così i suoi tre figli: il 15enne Xavier, la 14enne Ella-Grace e Hadrien, che ha nove anni. (Was)