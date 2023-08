Fisco: De Priamo (Fd'I), dopo decenni in arrivo necessaria riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Trasformare il sistema fiscale in un modello percepito dai cittadini come giusto e non persecutorio: questo è l'obiettivo della delega fiscale approvata in Senato e che adesso dovrà passare nuovamente alla Camera per il vaglio definitivo. Con questa legge il governo si è posto l'obiettivo di rendere il sistema fiscale più confidente, di semplificare e rendere più trasparente e chiara la normativa e di favorire anche gli investimenti. Grazie al supporto offerto dalle nuove tecnologie si mira a mettere in campo un'analisi a monte della posizione fiscale delle aziende volta alla collaborazione preventiva e non alla persecuzione a posteriori. Il governo ha messo in campo una riforma del sistema fiscale che non avveniva dagli anni '70, e siamo certi che cittadini e imprese ne beneficeranno". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Rin)