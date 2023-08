Tim: cessione rete procede secondo programmi stabiliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per la cessione di NetCo “sta procedendo secondo i programmi stabiliti”. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la relazione finanziaria al 30 giugno 2023. Dopo la decisione del Cda di Tim dello scorso 22 giugno di avviare in esclusiva la negoziazione con Kkr, sono in corso tutte le attività necessarie per arrivare alla ricezione di un’offerta conclusiva vincolante entro e non oltre il prossimo 30 settembre. (Rin)