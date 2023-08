Niger: Crosetto, incolumità nazionale è missione della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incolumità dei nostri connazionali all’estero e la loro evacuazione da Paesi in situazioni di crisi di ogni qualsivoglia natura fa parte delle attività principali del ministero e del ministro della Difesa. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota. "Voglio tranquillizzare i capigruppo del Movimento 5 stelle delle commissioni Difesa del Senato e della Camera, il senatore Raffaele Rosa e l’onorevole Marco Pellegrini, che si chiedono preoccupati – creando ansia nell’opinione pubblica e, purtroppo, nelle famiglie dei nostri militari attualmente presenti in Niger - se esista un piano per il rientro del personale militare dal Niger qualora la situazione dovesse precipitare. Colgo, quindi, l’occasione offerta dal loro comunicato a mezzo stampa sia per rassicurarli sia per ricordare che l’incolumità dei nostri connazionali all’estero e la loro evacuazione da Paesi in situazioni di crisi di ogni qualsivoglia natura, fa parte delle attività principali del ministero e del ministro della Difesa", afferma Crosetto. "Il personale del dicastero, degli Stati maggiori e del Covi (Comando operativo di vertice interforze) sono costantemente impegnati in una delicata pianificazione per fornire, ovunque ce ne fosse bisogno, il supporto tempestivo, 24 ore su 24, sette giorni su sette, ai nostri connazionali e ai nostri militari. Infatti, sono stati predisposti tutti i piani necessari per garantire la loro incolumità. Infine, mi permetto di ricordare, ai capigruppo del Movimento 5 Stelle, che le risorse assegnate in bilancio alla Difesa, da loro spesso criticate, servono anche a questo, e cioè a garantire la sicurezza e il recupero del personale civile e, in seconda battuta, dei nostri militari da Paesi che non garantiscono più i requisiti minimi di sicurezza per tutti i nostri connazionali. I nostri militari, del resto, sono fatti così: prima mettono in sicurezza i civili, poi pensano a loro stessi", conclude il ministro. (Com)