Senato: dopo pausa estiva Aula torna a riunirsi il 5 settembre

20 luglio 2021

- Dopo la pausa estiva, l'Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì 5 settembre, alle 16:30, con la discussione generale di ratifiche di accordi internazionali e l'eventuale seguito di argomenti non conclusi, con votazioni a partire dalla seduta di mercoledì 6 settembre. Il lavoro delle commissioni riprenderà lunedì 4 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza, in relazione a situazioni di emergenza di propria competenza. Lo ha annunciato all'Aula il presidente di turno, Maurizio Gasparri, al termine della conferenza dei capigruppo.(Rin)