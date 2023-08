Cybersicurezza: in corso analisi tecnica minaccia attacchi hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela delle infrastrutture critiche informatizzate da attacchi mirati a comprometterne la funzionalità è una mission affidata alla Polizia di Stato, con la Polizia postale e delle Comunicazioni che opera attraverso il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), punto di contatto nazionale ed internazionale per gli eventi critici rivolti alle infrastrutture informatizzate sensibili di rilevanza nazionale dotato di una sala operativa attiva 24/7. E' quanto si legge in una nota. L'attuale campagna di attacchi cibernetici massivi ad opera di gruppi hacker filorussi che sta interessando il settore istituzionale, quello dei trasporti, il settore della stampa e quello bancario-finanziario è attuata con la tecnica cosiddetta "D-Dos", utilizzata a scopo prevalentemente dimostrativo e che consiste nel dirigere ingenti quantità di connessioni e richieste verso i siti internet target, allo scopo di determinarne il malfunzionamento o la paralisi. Il Cnaipic, oltre ai doverosi approfondimenti investigativi, sta procedendo all'analisi tecnica della minaccia, per il supporto operativo alle infrastrutture attaccate, per consentire il più rapido ripristino delle funzionalità dei sistemi, oltre che per l'elaborazione di informazioni utili per la precoce attivazione dei rimedi di sicurezza. Il Servizio Polizia postale ha immediatamente attivato i canali di cooperazione internazionale di polizia per una tempestiva acquisizione dei dati utili al successivo sviluppo delle attività investigative. Per proteggere i siti web da attacchi di tipo volumetrico e applicativi - continua la nota - la Polizia postale ribadisce la necessità di integrare all'interno dei propri sistemi, di specifici sistemi di protezione anti DDOS. Il Cnaipic della Polizia postale effettua un monitoraggio della rete h24 allo scopo di intercettare attività e fenomeni potenzialmente dannosi per attivare adeguate azioni preventive e di rimedio: è assolutamente necessario che eventuali attacchi siano tempestivamente segnalati e venga fornito ogni elemento utile per lo sviluppo dell'attività di analisi investigativa.(Com)