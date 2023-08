Fisco: Salvitti, con delega finalmente si cambia passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa legge delega, "finalmente si cambia passo, si instaura un nuovo rapporto tra contribuente e fisco. Potremmo sintetizzare con una formula: il fisco non ti convoca ma viene a casa tua. Qualcosa che è stata sempre agognata negli ultimi cinquant'anni, ma mai attuata. E' questa la filosofia di fondo della legge che, a giusta ragione, la premier Meloni ma anche il viceministro Leo hanno definito epocale". Lo ha detto, in Aula, il senatore Giorgio Salvitti, del gruppo Civici d'Italia-Noi moderati-Maie, durante le dichiarazioni di voto sulla delega fiscale. "La delega - ha aggiunto - contiene numerose norme che verranno poi dettagliate nei decreti delegati che, attraverso una profonda semplificazione delle procedure, favoriranno e incoraggeranno l'azione delle imprese, specie quelle estere che vogliono investire in Italia. Si esce dunque dalla palude dei cavilli normativi che condizionano la crescita economica del Paese. Anche la lotta all'evasione verrà impostata con un metodo diverso, fondato sul principio secondo cui non tutti sono evasori. Chi dichiara un reddito corretto e poi non riesce a pagare per motivazioni legittime e serie come una crisi finanziaria non può essere considerato un evasore. E quindi bene la possibilità di rateazioni ed altre opzioni per mettersi in regola. Queste, ma non solo, sono buone ragioni per votare convintamente a favore della delega". (Rin)