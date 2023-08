Bosnia: agenzia mystery shopping, Paese al primo posto nella regione per qualità servizi nei punti vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno la Bosnia Erzegovina è al primo posto tra i Paesi della regione balcanica per la qualità dei servizi offerta nei punti vendita. Lo dimostrano i risultati della 15ma indagine sulla qualità dei servizi nella regione condotta dal primo giugno al 7 luglio dall'agenzia croata di mystery shopping Heraklea, in collaborazione con le agenzie sorelle della regione balcanica. Lo riporta il sito informativo "Biznis", secondo cui durante l'indagine i clienti "in incognito" hanno visitato e misurato su un totale di 800 punti vendita nei settori dell'industria automobilistica, dei distributori di benzina, dell'industria finanziaria, della vendita al dettaglio, delle strutture turistiche e ricettive e strutture di servizio, gli elementi fondamentali della qualità del servizio dei Paesi della regione. Secondo i parametri dell'accoglienza, della determinazione dei bisogni/desideri del cliente, della conoscenza del prodotto, dell'offerta di un prodotto in più e del ringraziamento per la visita, la Bosnia Erzegovina si trova al primo posto. Al secondo posto della speciale classifica quest'anno c'è la Macedonia del Nord, al terzo la Slovenia seguita dal Montenegro. La Croazia e la Serbia si trovano invece in fondo alla classifica. (Seb)