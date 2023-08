Roma: Nanni (CC), piscina comunale di Quarticciolo abbandonata da 9 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ho incontrato alcuni cittadini di Quarticciolo, nel Municipio Roma V, con i quali abbiamo fatto un sopralluogo per verificare alcune problematiche del quartiere e tra queste c'è la Piscina Comunale di Via Manduria che è chiusa dal 2016. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e vice presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della vita. "Dal 2016 - spiega - quel quartiere è privo di una struttura sportiva che offriva un servizio molto utilizzato e apprezzato dai cittadini di quel municipio. Dopo tutta una serie di vicissitudini e fantomatiche riaperture mai avvenute è opportuno che quell'impianto venga riqualificato, messo a bando e riconsegnato ai cittadini. Negli anni, visto lo stato di abbandono, la piscina e l'area di sua pertinenza sono state distrutte e quindi oggi serviranno molti più soldi di quanti ne sarebbero serviti anni fa per renderla agibile. A seguito di questi danneggiamenti e dei continui atti vandalici è stato organizzato un servizio di sorveglianza h24 di quella struttura sportiva che comporta un altro grave costo per le casse dell'amministrazione comunale. Proprio per queste ragioni - conclude Nanni - oggi durante la seduta congiunta delle commissioni Sport e Giubileo ho chiesto la convocazione urgente della commissione competente alla quale partecipi anche il Municipio V, che tra l'altro ha approvato lo scorso anno una risoluzione chiedendo un impegno concreto per la ristrutturazione e il nuovo affidamento della piscina. E' essenziale che in territori complessi come è quello di Quarticciolo, già esposto a diverse criticità, venga garantita la presenza di una struttura sportiva che sarebbe un importante punto di riferimento per tante persone, soprattutto giovani, che vogliono praticare attività sportiva", conclude Nanni. (Com)