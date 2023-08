Usa: Florida, distretto Disney nominati da DeSantis cancella programmi per diversità e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto per lo sviluppo di Reedy Creek, uno dei distretti speciali della Florida istituito nel 1967 per consentire la costruzione di Disney World, che a febbraio è passato sotto il controllo di una commissione selezionata dal governatore repubblicano Ron DeSantis, ha annunciato la sospensione di tutti i programmi per la promozione della diversità e dell’inclusione. In una nota, il distretto ha fatto riferimento ad una indagine interna relative alle suddette politiche, che avrebbero “avviato programmi per le assunzioni che discriminano i cittadini statunitensi sulla base di motivazioni relative alla razza e al genere, costando milioni di dollari ai contribuenti”. L’amministratore del distretto, Glenton Gilzean, ha affermato che i programmi approvati dalla commissione precedente per promuovere la diversità e l’inclusione “erano illegali”. La decisione porterà alla soppressione del comitato interno per la diversità e l’inclusione, eliminando i relativi impieghi all’interno del distretto, i cui dipendenti non potranno partecipare ad iniziative di questo tipo durante l’orario di lavoro. La misura, in ogni caso, interesserà solo i dipendenti pubblici, e non quelli delle aziende private che operano all’interno del distretto, come Disney. Si tratta dell’ultimo sviluppo nel quadro di una battaglia che va avanti da mesi tra la compagnia e il governatore Ron DeSantis, che lo scorso febbraio ha preso il controllo del distretto, dopo le critiche dei vertici di Disney in merito al disegno di legge “Don’t Say Gay”, approvato per vietare alle istituzioni scolastiche dello Stato di tenere lezioni sull’orientamento di genere. Disney ha fatto causa all’ufficio di DeSantis, accusandolo di avere avviato una campagna tesa a danneggiare deliberatamente l’azienda. (Was)