Fisco: Boccia (Pd), è una delega in bianco a elusori ed evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Questa delega fiscale "racchiude tutti i motivi per cui destra e sinistra sono seduti dalla parte opposta di quest'Aula: abbiamo due visioni diverse, probabilmente dopo questo dibattito inconciliabili. Questa è una delega in bianco agli elusori ed agli evasori". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in Senato, Francesco Boccia, in dichiarazione di voto in Aula sul disegno di legge di delega al governo per la riforma fiscale. (Rin)