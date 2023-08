Usa: strage in una sinagoga a Pittsburgh, giuria ha raggiunto verdetto su possibile pena capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giuria del processo a Robert Bowers, che il 27 ottobre del 2018 ha sparato contro i presenti in una sinagoga a Pittsburgh, in Pennsylvania, uccidendo 11 persone, ha raggiunto un verdetto in merito alla possibilità di condannare l’imputato alla pena di morte. Il verdetto finale sarà letto in aula a breve, dopo una deliberazione durata più di dieci ore. La decisione dovrà essere unanime per applicare la pena di morte: in alternativa, Bowers sarà condannato all’ergastolo. (Was)