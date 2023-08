Fisco: Turco (M5s), delega governo non taglia le tasse di un euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa delega fiscale "la progressività diventa sempre più un miraggio e finisce per essere applicata solo ai lavoratori dipendenti e pensionati, i soli che oramai sostengono il gettito Irpef. Viene annunciata la riduzione della pressione fiscale, ma in realtà non la si riduce neanche di un euro. Per rispettare l'invarianza finanziaria e ampliare le varie flat tax sarete costretti a tagliare lo stato sociale, come peraltro avete già fatto in legge di bilancio, escludendo i percettori del reddito di cittadinanza occupabili, non rivalutando le pensioni del ceto medio e riducendo la spesa sanitaria, dell'istruzione, della ricerca e degli investimenti rispetto al Pil". Lo ha detto il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle, in un passaggio della dichiarazione di voto pentastellata nell'Aula di palazzo Madama contraria alla delega fiscale del governo. "Per ridurre la pressione fiscale occorre che tutti paghino le tasse, recuperandole da chi non le paga, scoraggiando l'evasione, colpendo i grandi capitali e gli extraprofitti finanziari ed emergenziali, redistribuendo la ricchezza tra tutti - ha continuato il parlamentare -. Rimaniamo profondamente colpiti dall'assenza di giustizia sociale, dallo sbilanciamento verso i ceti con redditi elevati e dall'autorizzazione implicita ad evadere. Questo è ingiustificabile in uno stato democratico che deve perseguire i principi di redistribuzione della ricchezza e di lotta all'evasione fiscale, per ridurre le iniquità socio economiche esistenti". (Rin)